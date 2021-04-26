الداخلية: ضحايا حريق مستشفى أبن الخطيب 82 شهيداً و110 مصابين ونرجح زيادة الوفيات

2021/04/26 | 07:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوجزت سببه بالافتقار الى ابسط مقومات السلامة بغداد- وعد الشمري: أعلنت وزارة الداخلية، أمس الأحد، عن حصيلة ضحايا حريق مستشفى أبن الخطيب في بغداد، مشيرة إلى أن العديد من مؤسسات الدولة تفتقر لأبسط مقومات السلامة، فيما أكدت مديرية الدفاع المدني أن فرقها وصلت إلى مكان الحادث بعد ثلاث دقائق فقط من اندلاع النيران، نافية حصول ...

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