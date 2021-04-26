الأمم المتحدة وعدد من السفارات العاملة في البلاد تبدي اسفها وتعازيها في فاجعة ابن الخطيب

2021/04/26 | 07:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت تضامنها مع البلاد الصباح الجديد – وكالات عزت كل من امريكا والمانيا والصين وكوريا الجنوبية وتونس بحادثة الحريق في مستشفى ابن الخطيب ببغداد اول امس السبت.وذكرت السفارة الأمريكية في بغداد، حسب بيان لها ان “الولايات المتحدة تتقدم بأحر التعازي لضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد الليلة قبل الماضية وعائلاتهم.وقلوبنا وصلواتنا معهم ونأمل ...

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