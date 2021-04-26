2021/04/26 | 07:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجفاف وشحة الامطار تقضي على الموسم الزراعي في الاقليم السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي اكد خبير المياه المهندس الزراعي هيوا اسماعيل، ان الجفاف يوشك على القضاء على الموسم الزراعي في الاقليم، دون ان تبدي حكومة الاقليم او الحكومة الاتحادية، اية مقترحات او حلول لتدارك الكارثة التي سيتسبب بها الجفاف في الاقليم.واوضح اسماعيل ...

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