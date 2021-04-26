إنحسار دورالطبقة الوسطي . - محمد حسين يونس

2021/04/26 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس كتب هيرودوت ((كان بمصر طبقين الفرق بينهما واسع)) ..لقد كان هذا هو واقعنا الذى إستمر بعد ذلك عبر الفين سنة و أكثر..



طبقة غنية متيسرة متنعمة متحكمة ..



سواء كانوا بطالسة أو رومان أو عرب أو أتراك أو مماليك ..



و أخرى شديدة الفقر و العوز و التخلف ..



تجاهد كي لا تبيع أطفالها في سوق النخاسة .



فلسوء الحظ لم نمر بالمرحلة الإقطاعية بالمفهوم الأوروبي ..بمعني لورد ( مالك للأرض يعيش بها يتحكم في كل م ......





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