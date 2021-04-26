الدّيمقراطيّة في قبضة وَرَثَة الاستبداد! - عزالدين بوغانمي

2021/04/26 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عزالدين_بوغانمي لما وصلت إلى فرنسا منذ سنوات، اشتغلت في منظمة فرنسية تعنى بإدماج اللاجئين .



وهنالك احتككت بعدد كبير جدا من اللاجئين القادمين من دارفور والشيشان وكوسوفو … وغيرهم من ضحايا الحروب الأهلية؛ ورأيت المأساة وسمعت قصصا و ويلات الدمار.



وفهمت أن المجتمعات يمكن أن تنهار بسبب طلقة نار.



وأن انفجار في سوق يحتاج إلى مجنون يضغط على زر، ولكن تدمير سوق في حي من الأحياء هو تدمير لشبكة من العلاقات الإنسانية والعائلية ......





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