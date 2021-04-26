قصيدتان.. كولالة نوري

2021/04/26 | 08:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كولالة نوري

1 - عشت حَيَاة محظوظة

دَائِمًا كُنْت أَنْجُو

حِين قُصف الجَبَل وَكُنَّا هُنَاك وَجَدْنَا خَنْدَقًا

تَحَوَّلَت مع أخواتي إلَى أَميرات نائمات.

عِنْدَمَا فَاضَت الموَجة الْفَاصِلَةُ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةَ

وَجَدْنَا حَبْلًا.



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رُبَّمَا تَرَكَه عَدُوّ سَهْوًا

أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إنَّنِي محظوظة؟

حَتَّى حِينٍ تَرَكَنِي الْحَبِيب

تَكَسَّرَت مَرَايَا رُوحِي

كَيْ لَا أَرَى وَجْهِي حَزِينًا

تَحَوَّلَت عَيْنِي لبحيرة

كَي اسْتَوْعَب الانكسارات

وتغرقون فِي زرقتي.

2 - اللآلئ المتدحرجة

حين تبدأ لآلئ قلبك بالتدحرج

اغلِق الصَدَفة، وارمِها نحو الشمس.

فلا عزاء لصَدَفة ثكلى

بجرح أبديّ في لجة مالحة.

الدفء الذي تعطش اليه

اِعتراف بألم طريّ

الضوء ضماده.

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