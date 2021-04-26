الجبهة الوطنية المدنية تدين التجاوزات التركية في شمال العراق

2021/04/26 | 08:17 - المصدر: الجبهة الوطنية المدنية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح المتحدث المخول السيد جمال الحلبوسي باسم اللجنه التحضيريه للجبهه الوطنيه المدنيه (موج):

أقدم الجيش التركي اليوم 24 نيسان 2021 على إطلاق عملية برية جديدة في محافظة دهوك من أقليم كوردستان شمال العراق وفق تقارير إخبارية تشير إلى إنزال وحدات قوات خاصة تابعة للجيش التركي في عدة مناطق تحت غطاء مقاتلات F-16 وطائرات مسيرة عسكرية وبطاريات مدفعية بذريعة إستهداف مواقع لـحزب العمال الكوردستاني التركي في كل من مناطق متينا وقارا وقنديل وأفاسين وباسيان والزاب .

في الوقت الذي نؤشر فيه التجاوزات التركية غير المقبولة نعلن إدانتنا لهذا الهجوم على الاراضي العراقية وهي انتهاك للسيادة العراقية.

اللجنة التحضيرية للجبهه الوطنية المدنية (موج)

25 نيسان 2021

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