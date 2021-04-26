استعادة الإرث الثوري لروزا لوكسمبورغ - ماري فريدريكسن

2021/04/26 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماري_فريدريكسن هذا مقتطف من مقدمة كتاب “التراث الثوري لروزا لوكسمبورغ”، للرفيقة “ماري فريدريكسن”، القيادية في الفرع الدنماركي للتيار الماركسي الأممي، وهو كتاب جديد يحلل حياة وأفكار هذه الماركسية الثورية العظيمة.



وقد سبق أن نشر على موقع “الدفاع عن الماركسية” في إطار الاحتفاء بالذكرى 150 لولادة روزا لوكسمبورغ.ولدت روزا لوكسمبورغ في الخامس من آذار/مارس 1871.



وبالمصادفة، كان هذا هو العام نفسه الذي انتفض فيه ......





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