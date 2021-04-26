لا شيوعية و لا ماركسية بدون الديمقراطية الحقيقة 1-5 - حسين علوان حسين

2021/04/26 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_علوان_حسين في عنوانه المصاغ تعمداً - مع سبق الاصرار و الترصد – بغية الربط بين الصحيحة (دعوة الرفيق رزگار عقراوي المحترم الملحة جداً بل و المصيرية بضرورة التزام الديمقراطية في حشع) و الجرباء (الدوران في مرحلة –"المكارثية") على نحو اعتباطي مثير للأسف و للاستهجان ، أتحفنا الدكتور توما حميد المحترم في العدد : 6871 من الحوار المتمدن المؤرخ في 17/ 4 / 2021 بنظريات مضحكة و مبكية مشروخة سبق و أن سمعناها من هتلر الذي ......





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