ظريف يصل إلى بغداد

2021/04/26 | 09:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني وصل وزير الخارجيَّة الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد.وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “وزير الخارجيَّة الإيراني محمد جواد ظريف […]

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