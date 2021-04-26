الرشيد يعلن مواصلته منح السلف لمنتسبي وزارة الداخلية والدفاع

2021/04/26 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرشيد، الاثنين، استمراره بمنح سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وكذلك المتقاعدين إلكترونياً.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "التقديم يكون مباشرة من دون مراجعة المستفيد إلى المصرف".

وأضاف البيان، "لا يوجد أي وسيط مابين المصرف والمستفيد"، محذراً من "التعامل مع أي جهة تدعي غير ذلك".

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