التربية تحدد موعد بدء عمل لجان التعاقد مع المحاضرين المجانيين

2021/04/26 | 09:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت مديرية تربية بغداد/الكرخ، الإثنين، تشكيل لجان للتعاقد مع المحاضرين المجانيين وفق الية محددة، مؤكدة انها ستنفذ اعمالها خلال الـ 3 ايام المقبلة.

وقال مدير عام تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي في تصريح تابعه NRT عربية (26 نيسان 2021)، إن "المديرية شكلت لجانا للتعاقد مع المحاضرين المجانيين بأسرع وقت من خلال آلية محددة، كما خاطبت وزارة المالية ولجان التقاطع الوظيفي لاتمام ذلك".

وأضاف، أن "اللجان ستنفذ أعمالها خلال ثلاثة أيام، كما فتحت المديرية ضمن مؤسساتها، عشرة منافذ مناصفة بين النساء والرجال، لاستقبال عقود المحاضرين، وخصصت لأقسام: اللطيفية والمحمودية والدورة، مركزين لكل منها واحدا للنساء وآخر للرجال".

وبين الكلابي أن "محاضري العام 2020 سيعالج موضوعهم مع محافظة بغداد بحسب كتاب المحافظة المرقم 3709 والذي ينص على رفع اسماء المحاضرين الفعليين المباشرين بدون اوامر ادارية ولديهم موافقات اصولية وبحسب الاحتياج الى المحافظة، لترفعها بعدها الى رئاسة الوزراء لبيان الرأي بشأنهم".

وأشار إلى أن "المديرية تعتزم مخاطبة الجهات العليا لشمول المحاضرين ممن ليست لديهم اوامر ادارية لشمولهم مستقبلا بالتعاقد"، موضحاً أنه "سيتم كشف المحاضرين الوهميين من خلال لجنة اعدت لذلك، مع محاسبة مدير المدرسة والمشرف المتابع والاداري، وباعتماد قاعدة بيانات بأعدادهم وبياناتهم لدى المديرية".

في السياق ذاته، أفاد مدير تربية ميسان رياض مجبل الساعدي بأن "الأسبوع الحالي سيشهد توقيع العقود للمعلمين والمدرسين والاداريين بعد ان اصدرنا الامر الاداري بتحوليهم من محاضر او اداري بالمجان الى عقد، وسيجري العقد على وجبات يومية تضم كل منها 500 اسما".

في شأن ذي صلة، أعلنت محافظة واسط شمول جميع معلميها ومدرسيها ممن لديهم خدمة فعلية تتجاوز الخمس سنوات، بقطع الاراضي السكنية.

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