2021/04/26 | 10:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلن البنك المركزي العراقي، الاثنين، إطلاق مبادرة من ثلاثة محاور لتخفيف الإضرار التي أصابت ذوو الشهداء والجرحى في حادثة مستشفى ابن الخطيب، فضلا عن اعادة تأهيل المشفى ودعم جهود الحكومة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك المركزي يطلق مبادرة لدعم ذوي ضحايا فاجعة أبن الخطيب المركز الخبري الوطني.

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