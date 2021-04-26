بعد الخسارة في الذهاب.. الجوية يلتقي الشارقة بالإياب اليوم في الابطال

2021/04/26 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

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يلتقي فريق القوة الجوية بكرة القدم اليوم الاثنين (26 نيسان 2021)، نظيره الشارقة الاماراتي، في لقاء يجري على مدينة الشارقة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد المحلي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2021، ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم أيضاً تراكتور الإيراني مع باختاكور الأوزبكي على نفس الملعب.

ويتصدر الشارقة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، مقابل 6 نقاط لتراكتور و3 لباختاكور ونقطتين للقوة الجوية.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الخميس، حيث يلتقي الشارقة مع تراكتور، وباختاكور مع القوة الجوية.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الشارقة على القوة الجوية 1-0 وتعادل باختاكور مع تراكتور 3-3، في حين شهدت الجولة الثانية تعادل تراكتور مع الشارقة 0-0 والقوة الجوية مع باختاكور 0-0، وشهدت الجولة الثالثة فوز الشارقة على باختاكور 4-1 وتعادل القوة الجوية مع تراكتور 0-0، وشهدت الجولة الرابعة فوز تراكتور على القوة الجوية 1-0 وتعادل باختاكور مع الشارقة 1-1.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

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