البنك المركزي يخصص منحة لذوي شهداء وجرحى فاجعة ابن الخطيب

2021/04/26 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين (26 نيسان 2021)، تخصيص منحة لذوي الشهداء، وأخرى لجرحى فاجعة مستشفى ابن الخطيب، الذي اندلع فيه حريق ليل السبت الماضي، وأسفر عن استشهاد 82 شخصاً وإصابة 110 مواطنين.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "البنك المركزي العراقي يشارك شعبنا أحزانه للحادث الأليم الذي وقع في مشفى ابن الخطيب يوم السبت الموافق 2021/4/24، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى، داعين الله عز وجل أن يشمل الشهداء بواسع رحمته ويجعل مثواهم الجنة، وأن يغمر الجرحى بالصحة والعافية والشفاء العاجل".

وأضاف البيان: "إسهاماً من البنك المركزي العراقي والمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية في التخفيف من الأضرار التي أصابت ذوي الشهداء والجرحى، ولإعادة تأهيل المشفى، ولدعم جهود الحكومة في معالجة آثار هذا الحادث الأليم، فقد أطلق مبادرة تتضمن ما يلي: تخصيص منحة لذوي شهداء الحادث، وتخصيص منحة لكل جريح من جرحى الحادث، ودعم جهود الحكومة في إعادة تأهيل المشفى وفقا لما يتم التنسيق به مع دولة السيد رئيس الوزراء".

وأكمل البنك المركزي بيانه قائلاً: "نأمل أن يمر هذا الحادث وشعبنا أكثر إصرارا على وحدته الوطنية لإغناء مشتركاته وبناء مستقبله الزاهر".

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