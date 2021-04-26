مصرف الرشيد: التقديم على السلف الشخصية من خلال الرابط فقط

2021/04/26 | 10:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرشيد، عن استمراره بمنح سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وكذلك المتقاعدين الكترونيا.

واوضح المكتب الاعلامي ان “التقديم يكون مباشرة من دون مراجعة المستفيد الى المصرف“.

وبين انه “لا يوجد اي وسيط مابين المصرف والمستفيد ونحذر بنفس الوقت *بعدم* التعامل مع اي جهة تدعي غير ذلك“.

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