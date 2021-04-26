ميشيل سير (1930 - 2019) - غازي الصوراني

2021/04/26 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني فيلسوف ومؤرخ فرنسي، "إهتم بتحليل المجتمع المعاصر، حيث بدأت هيمنة الوسائل "السيبرنطيقية"([1]) على مختلف أوجه حياة البشر، وقاده اهتمامه هذا إلى تأليف أحد أهم مؤلفاته في كتاب "الإصبع الصغير" الذي يقول فيه: "إن الجنس البشري، يعيش اليوم ثورة" تقنيه ومعلوماتية متحركة بسرعة تعادل "سرعة الالكترون"، فهي ثورة رقمية تتخذ مداها على مستويات مختلفة ومتعددة، ثقافية واقتصادية ومعرفية وعلمية واجتماعية، إنها ثو ......





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