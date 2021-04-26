وذكر ان نفعت الذكرى

2021/04/26 | 10:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / مسلم الركابي

افرحني جدا هذا الخبر الذي اعلنه المكتب

الاعلامي لمحافظ كربلاء والذي مفاده

(قام محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف

جاسم الخطابي بتوقيع عقد استثماري مع

مجموعة كربلاء العالمية والخاص

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