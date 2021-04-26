كربلاء تدعو أصحاب المناحل إلى نقل خلاياهم خارج بساتين النخيل ..لهذه الاسباب

2021/04/26 | 10:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات

الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة

وليد حمد الكَريطي أصحاب المناحل لنقل

خلاياهم إلى خارج بساتين النخيل وعدم

إعادتها إلا بعد انتهاء حملة الرش الجوي

لمكافحة حشرة الدوب

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