متظاهرو الحشد المفسوخة عقودهم يقطعون طريق الجادرية

2021/04/26 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني اليوم الاثنين عن تجدد التظاهرات وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز ان متظاهري المفسوخة عقودهم في تشكيلات الحشد الشعبي عادوا صباح اليوم الى مكان اعتصامهم وقطعوا طريق الجادرية باتجاه جامعة بغداد..ويطال المتظاهرين هيئة الحشد الشعبي باعادتهم الى الخدمة اسوة بوزارتي الدفاع والداخلية الذين تم اعادتاهم الى الخدمة في وقت سابق .

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