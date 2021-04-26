الياسري: وزارة الكهرباء «غير منصفة» مع محافظة النجف

2021/04/26 | 10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال محافظ النجف لؤي الياسري، إن المحافظة لا تحصل على حصتها الكافية من الطاقة الكهربائية، لافتاً الى اكمال المحافظة لكافة متطلبات النقل والتوزيع.

وأضاف الياسري في مؤتمر صحفي، تابعته "الاقصتاد نيوز"، أن "وزارة الكهرباء تتحمل مشكلة قلة ساعات تجهيز التيار للمحافظة"، ووصفها بـ"غير المنصفة" مقارنة مع محافظات أخرى.

وأوضح أن "هناك محافظات تتجاوز بشكل كبير على حصتها من الكهرباء من دون ان تتخذ الوزارة تجاهها اي اجراء، وفي حال تجاوز النجف ولو بشكل بسيط فان القطع يكون هو الاجراء الفوري من قبل الوزارة".

ولفت الياسري الى "اكمال جميع متطلبات النقل والتوزيع، ولدينا الان اكثر من 12 محطة متنقلة في المحافظة لفك الاختناقات في الشبكة الكهربائية".

واشار الى أن "المحافظة كانت تستوعب خلال العام الماضي 850 ميغاواط، بينما يمكنها هذا العام ان تستوعب 1250 ميغاواط لو حصلت على حصتها الحقيقية".

وذكر الياسري أن "المحافظة لا تحصل الا على 500 ميغاواط وهي غير كافية، لذا يجب تدخل رئيس الوزراء ووزير الكهرباء لانصاف المحافظة في الحصول على حصتها من التيار الكهربائي".

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