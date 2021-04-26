البنك المركزي يعلن تخصيص منح مالية لضحايا حادثة ابن الخطيب ومبادرة لتأهيل المستشفى

2021/04/26 | 10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اطلق البنك المركزي، الاثنين، مبادرة لتخفيف الاضرار التي اصابت ذوي ضحايا حادثة مستشفى ابن الخطيب.

وقال المركزي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "يشارك الشعب أحزانه للحادث الأليم الذي وقع في مستشفى ابن الخطيب يوم السبت الموافق 2021/4/24، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى، داعين الله عز وجل أن يشمل الشهداء بواسع رحمته ويجعل مثواهم الجنة، وأن يغمر الجرحى بالصحة والعافية والشفاء العاجل".

وأضاف: "إسهاما من البنك المركزي العراقي والمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية في التخفيف من الأضرار التي أصابت ذوي الشهداء والجرحى، ولإعادة تأهيل المستشفى، ولدعم جهود الحكومة في معالجة آثار هذا الحادث الأليم، فقد أطلق مبادرة تتضمن ما يلي:1- تخصيص منحة لذوي شهداء الحادث.2- تخصيص منحة لكل جريح من جرحى الحادث.3- دعم جهود الحكومة في إعادة تأهيل المشفى وفقا لما يتم التنسيق به مع دولة السيد رئيس الوزراء".

وأعرب المركزي، بحسب البيان، عن "أمله بان يمر هذا الحادث وشعبنا أكثر إصرارا على وحدته الوطنية لإغناء مشتركاته وبناء مستقبله الزاهر".

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