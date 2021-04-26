2021/04/26 | 10:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 3 دقیقة

147 مشاهدة

افاد مصدر امني، الاثنين، بمقتل ضابط واصابة 3 من منتسبي القوات الامنية، اثر انفجار عبوة ناسفة في ديالى.

وقال المصدر لـ NRT عربية (26 نيسان 2021)، ان "ضابطا برتبة ملازم اول استشهد واصيب 3 من منتسبي قوات الرد السريع اثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة شيخي قرب العبارة في ديالى".

واكد المصدر ان "الانفجار حصل اثناء عمليات مسح للاراضي الزراعية في تلك البساتين"، مبينا انه "تم نقل جثة الضابط الى الطب العدلي فيما جرى اخذ المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ضابط واصابة 3 من منتسبي القوات الامنية في ديالى) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ضابط واصابة 3 من منتسبي القوات الامنية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).