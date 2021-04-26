2021/04/26 | 10:26 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المركز الخبري الوطني /خاص كشف عضو مجلس النواب، كاطع الركابي، اليوم الاثنين، عن وجود مستشفيات منجزة بنسبة 97٪ منذ 10 اعوام ولم يباشر العمل بها حتى الان.
وقال الركابي في حديث لـ”المركز الخبري الوطني”، إن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الركابي: لدينا مستشفيات نسبة الانجاز فيها 97٪ منذ 10 اعوام) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الركابي في حديث لـ”المركز الخبري الوطني”، إن […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص الركابي: لدينا مستشفيات نسبة الانجاز فيها 97٪ منذ 10 اعوام المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الركابي: لدينا مستشفيات نسبة الانجاز فيها 97٪ منذ 10 اعوام) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الركابي: لدينا مستشفيات نسبة الانجاز فيها 97٪ منذ 10 اعوام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).