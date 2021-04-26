2021/04/26 | 10:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشف عضو مجلس النواب، كاطع الركابي، اليوم الاثنين، عن وجود مستشفيات منجزة بنسبة 97٪؜ منذ 10 اعوام ولم يباشر العمل بها حتى الان.وقال الركابي في حديث لـ”المركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الركابي: لدينا مستشفيات نسبة الانجاز فيها 97٪؜ منذ 10 اعوام المركز الخبري الوطني.

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