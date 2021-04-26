بافل طالباني: مستمرون بدعم جمعية طلبة كوردستان

2021/04/26 | 10:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، جمعية طلبة كوردستان بمناسبة الذكرى الـ 45 لتأسيسها.

وجاء في نص التهنئة:

بمناسبة الذكرى الـ 45 لتأسيس جمعية طلبة كوردستان، اتقدم بباقة ورد تهنئة اليكم.

ان جمعية طلبة كوردستان، واصلت نضالها المهني والمدني في مراحل نضال صعبة واصبحت محركا للثورة الجديدة والنضال المسلح والتنظيمات، وفي قافلة الشهداء كثيرة هي اعداد الطلاب والشباب الذين ضحوا بارواحهم في الصف الامامي والى جنب النضال الطلابي اصبحوا رمزا للمقاومة والحياة للثورة الجديدة.

اليوم، واذ نستذكر اكثر من 4 عقود على النضال المهني والمدني للطلبة، ننظر باحترام الى تاريخكم الثر ونعاهدكم بالمزيد من الدعم من اجل تطوير قدرات وامكانيات الشباب والطلبة.

ان جمعية طلبة كوردستان عليها ان تكون بمستوى هذا النضال الجديد المعاصر، ببرنامج ومشروع متقدم تجدد هذا الجيل، وتكون داعمة لايجاد ارضية اكثر ملائمة لتربيتهم وتحقيق امنياتهم واهدافهم ، كما عليها ان تكون مدافعة بشكل اكبر للعملية التربوية والتعليم العالي.



وسنواصل نحن دعمكم لادء دور افضل يناسب هذه المرحلة.

PUKmedia ترجمة

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