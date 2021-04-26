حزب الله يعزي الشعب العراقي بفاجعة متشفى ابن الخطيب ويدعو العراقيين الى الوحدة والصبر

2021/04/26 | 10:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب حزب الله في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين عن تعازيه للشعب العراقي بفاجعة مستشفى ابن الخطيب، داعيا الى تكون الحادثة فرصة للعمل على وحدة العراقيين والنجاح ‏في معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.وقال البيان: يتقدم حزب الله من الشعب العراقي … Readmore

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