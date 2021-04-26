2021/04/26 | 10:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار النفط، اليوم الإثنين، في ظل مخاوف من أن تتسبب زيادة معدلات الإصابة بكورونا في الهند إلى تبديد الطلب على الوقود في ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.وتراجعت العقود الآجلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كورونا الهند تسبب تراجعاً في أسعار النفط عالمياً المركز الخبري الوطني.

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