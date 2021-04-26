2021/04/26 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، اليوم الاثنين (26 نيسان 2021)، بانفجار عبوة ناسفة على قوة للرد السريع، أسفرت عن استشهاد أحد الضباط وإصابة 6 منتسبين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ضابطاً في قوات الرد السريع استشهد، و6 أشخاص أُصيبوا بجروح، نتيجة انفجار عبوة ناسفة عليهم في بساتين قرية شيخي 30كم شمال شرق بعقوبة".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية بدأت حملة تمشيط في المنطقة، وتطويقها، لملاحقة المتورطين بالاعتداء على القوة المذكورة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد ضابط وإصابة 6 منتسبين من الرد السريع بانفجار عبوة في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد ضابط وإصابة 6 منتسبين من الرد السريع بانفجار عبوة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).