اليوم.. الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج تعلن البلد المضيف لبطولة خليجي 25

2021/04/26 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تَترقب الأوساط الرسمية والشعبية والجماهير الرياضية العراقية اجتماع الجمعية العمومية لإتحاد كأس الخليج العربي اليوم الإثنين الذي سيُقام عن بعد عبرَ الإتصال المرئي للإعلان عن الدولة التي ستًضيف بطولة كأس الخليج العربي بكرة القدم في نسختها الـ25، فيما رفعت لجنة دراسة ملفات تضييف خليجي 25 تقريرها إلى اللجنة التنفيذية لإتخاذ القرار المناسب.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة في بيان تلقته ( بغداد اليوم)، أن "الوفد العراقي حرص في جولتهِ الخليجية على تأكيد أحقية العراق واستعداده لتنظيم الحدث الخليجي على أتم وجه من خلال تهيئة كل ما تتطلبه البطولة، ولاسيما في جانب إنجاز العمل في ملعب الميناء الرياضي (30) ألف متفرج لينضم إلى مدينة البصرة الرياضية التي تضم ملعبين (65) ألف متفرج و(10) آلاف متفرج وأربعة ملاعب للتدريبات وفنادق مميزة، فضلًا عن البنى التحتية الأُخرى كمطار البصرة الدولي والفنادق والمستشفيات والطرق والمواصلات والأسواق وغيرها من الأمور التي تدعم ملف البصرة".

وكان الوفد الخليجي برئاسة د.حميد الشيباني زار مؤخرًا محافظة البصرة وأعطى تقييمًا إيجابيًا باستثناء عددٍ من الملاحظات وأبرزها استكمال العمل في ملعب الميناء الرياضي.

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