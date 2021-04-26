الكاظمي والحلبوسي يشددان على ضرورة محاسبة المقصرين بفاجعة مستشفى ابن الخطيب

2021/04/26 | 10:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اجتماعا مشتركا ضم عددا من الوزراء والنواب لمناقشة حادثة مستشفى أبن الخطيب.وتوعد الكاظمي خلال الاجتماع بمحاسبة جميع المقصرين الذين تسببوا بهذه الفاجعة، مشددا أن الإهمال يعد جريمة لا … Readmore

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