2021/04/26 | 10:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق البنك المركزي العراقي مبادرة تهدف للتخفيف من أضرار حادث حريق مستشفى ابن الخطيب الذي وقع السبت وأسفر عن مصرع وإصابة نحو 200 شخص.وتضمنت المبادرة تخصيص منحة لذوي شهداء الحادث، وتخصيص منحة لكل جريح من جرحى الحادث، ودعم جهود … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي العراقي يعلن عن مبادرة للتخفيف من اضرار حادث مستشفى ابن الخطيب) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي العراقي يعلن عن مبادرة للتخفيف من اضرار حادث مستشفى ابن الخطيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).