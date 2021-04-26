2021/04/26 | 10:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اطلق البنك المركزي، اليوم الاثنين، مبادرة للتخفيف من اضرار حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، مبيناً أن المبادرةتتضمن ثلاثة أمور.

وقال المكتب الإعلامي للبنك في بيان، إن “البنك المركزي العراقي يشارك شعبنا أحزانه للحادث الأليم الذي وقع في مشفىابن الخطيب يوم السبت الموافق 2021/4/24، والذي راح ضحيَّته عدد من الشهداء والجرحى، داعين الله عزَّ وجلَّ أن يشملالشهداء بواسع رحمته ويجعل مثواهم الجنَّة، وأن يغمر الجرحى بالصحَّة والعافية والشفاء العاجل“.

وأضاف أنه “إسهاماً من البنك المركزي العراقي والمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية في التخفيف من الأضرار التيأصابت ذوي الشهداء والجرحى، ولإعادة تأهيل المشفى، ولدعم جهود الحكومة في معالجة آثار هذا الحادث الأليم، فقدأطلق مبادرة تتضمن ما يأتي:

1- تخصيص منحة لذوي شهداء الحادث.

2- تخصيص منحة لكل جريح من جرحى الحادث.

3- دعم جهود الحكومة في إعادة تأهيل المشفى وفقاً لما يتمُّ التنسيق به مع رئيس الوزراء.

وأعرب عن أمله بأن “يمرَّ هذا الحادث وشعبنا أكثر إصراراً على وحدته الوطنية لإغناء مشتركاته وبناء مستقبله الزاهر“.

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