2021/04/26 | 10:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أطلق تطبيق “كلوب هاوس” الصوتي عددا من التحديثات الجديدة على خدماته من ضمنها ظهور أيقونة الهاتف عند تلقي اتصال ليعرف المتابعون أنك تقوم بإجراء مكالمة.وكلوب هاوس هو تطبيق شبكات اجتماعية للدردشة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديثات جديدة في تطبيق “كلوب هاوس”..



تعرّف عليها المركز الخبري الوطني.

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