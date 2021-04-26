الدفاع المدني يطلق حملة “كبرى” لتنفيذ كشوفات السلامة

2021/04/26 | 11:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ةبغداد/المركز الخبري الوطني اطلقت مديرية الدفاع المدني، اليوم الإثنين، حملة كبرى لتنفيذ الكشوفات ومتابعة كشوفات سابقة على مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومختلف المشاريع في البلاد المتعلقة بمتابعة شروط الوقاية والسلامة فيها.وقال بيان للمديرية تلقاه […]

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