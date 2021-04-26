فوضى الميديا

2021/04/26 | 11:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

لايختلف اثنان على ان حرية التعبير

الاعلامي التي كفلها الدستور هي من اهم

المنجزات التي تمخض عنها التغيير

النيساني المزلزل بعد ان كان المواطن

العراقي يعيش في عزلة اعلامية تامة عن

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