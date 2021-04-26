وزير الخارجيَّة الإيراني يصل إلى بغداد

2021/04/26 | 11:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل اليوم الاثنين، وزير الخارجية

الإيراني إلى العاصمة بغداد في زيارة

رسمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة

أحمد الصحاف في بيان مقتضب اطلعت عليه

وكالة نون ؛ إن محمد جواد ظريف وصل إلى

بغداد.

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