صلاح يحقق إنجازا تاريخيا جديدا مع ليفربول

2021/04/26 | 11:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل محمد صلاح، نجم ليفربول

الإنجليزي، هوايته المفضلة في هز

الشباك، بتسجيله هدفًا رائعًا في شباك

نيوكاسل يونايتد في اللقاء الذي يجمع

الفريقين، اليوم السبت، على ملعب

أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ33 من

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