الدولار يرتفع في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم الاثنين

2021/04/26 | 11:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نشر مختصون اقتصاديون، الاثنين، قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم الاثنين.

وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية (26 نيسان 2021)، فان سعر صرف الدولار جاء على النحو التالي:

بغداد - بورصة الكفاح

148,000

....

السعر في الصيرفات ( تقريبي)

147,500

148,500

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اربيل / بورصة

148,200

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البصرة / بورصة

148,150

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واشار المختصون الى ان "مبيعات البنك المركزي اليوم أكثر من 208 مليون دولار منها 34 مليون نقدي والباقي حوالات واعتمادات خارجية".

وسجل الدولار يوم امس الاحد الاسعار التالية:

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 147,850

سعر شراء الدولار ⬅️ 147,350

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