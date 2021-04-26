الدولار يرتفع في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم الاثنين

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نشر مختصون اقتصاديون، الاثنين، قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم الاثنين.
وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية (26 نيسان 2021)، فان سعر صرف الدولار جاء على النحو التالي:
بغداد - بورصة الكفاح
148,000
....
السعر في الصيرفات ( تقريبي)
147,500
148,500
——————————————-
اربيل / بورصة
148,200
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البصرة / بورصة
148,150
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واشار المختصون الى ان "مبيعات البنك المركزي اليوم أكثر من 208 مليون دولار منها 34 مليون نقدي والباقي حوالات واعتمادات خارجية".
وسجل الدولار يوم امس الاحد الاسعار التالية:
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 147,850
سعر شراء الدولار ⬅️ 147,350
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