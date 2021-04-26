التخطيط: ارتفاع مؤشر التضخم الشهري والسنوي لشهر آذار

2021/04/26 | 11:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن ارتفاع مؤشر التضخم لشهر اذار بنسبة 0.7%، والسنوي بنسبة 4.0%

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث صحفي، ان "مؤشر التضخم الشهري لـ اذار الماضي ارتفع بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر الذي سبقه"، مبينا أن "مؤشر التضخم السنوي هو الآخر ارتفع بنسبة 4.3% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2020".

وأضاف أن "الزيادة التي جاءت في أسعار صرف الدولار منذ منتصف شهر كانون الاول عام 2020 تسببت بتخفيض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات لكون أغلب هذه السلع المحلية هي مستوردة".

واشار الى ان "معدل التضخم قد ارتفع بنحو 5.6% منذ شهر تشرين الثاني 2020 لغاية اذار 2021".

وكان الجهاز المركزي للإحصاء قد أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي عن ارتفاع التضخم الشهري لشهر شباط بنسبة 0.7% والسنوي بنسبة 4%.

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