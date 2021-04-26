أسعار النفط تنخفض أكثر من 1%

2021/04/26 | 11:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية، اليوم الإثنين، أكثر من 1%، مع تقييم المستثمرين للرؤية المستقبلية للطلب، ومع ترقب اجتماع لمجموعة "أوبك+" يعقد هذا الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بنسبة 1.12% أو بقيمة 74 سنتًا عند 65.37 دولار للبرميل.

كما هبطت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.13% أو 70 سنتًا إلى 61.44 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها الجمعة 1.2%.

وذلك مع تعافي اقتصاد الولايات المتحدة والصين بقوة من تاثيرات جائحة كورونا، إلى جانب بعض العلامات الإيجابية من أوروبا، ولكن السوق لايزال يواجه رياحًا معاكسة من تزايد حالات الإصابة بفايروس "كوفيد-19" في الهند.

هذا ويتوقع المدير التنفيذي لشركة "شلمبرجيه" عودة الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل الوباء بنهاية العام المقبل، إذا لم يكن في وقت أقرب من ذلك.

PUKmedia وكالات

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