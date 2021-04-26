2021/04/26 | 11:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني ادى رئيس محكمة استئناف الانبار، اليوم الاثنين، اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى.وذكر إعلام مجلس القضاء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن ” رئيس محكمة استئناف الانبار الاتحادية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس محكمة استئناف الأنبار يؤدي اليمين القانونية أمام زيدان المركز الخبري الوطني.

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