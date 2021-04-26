الصدر: لن ازج نفسي في حرب تنافسية قذرة قبل الانتخابات واطالب بإقالة وزير الصحة ان كان مقصراً

2021/04/26 | 11:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من زج الشعب والأبرياء في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل قبيل بدء التنافس على الانتخابات، في تعليقه على حادثة مستشفى أبن الخطيب.واعرب الصدر في تغريدة له على تويتر عن خشيته في … Readmore

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