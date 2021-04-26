القضاء يصدق أقوال المتهم بقتل ’’المعلمة مريم’’ في الديوانية

2021/04/26 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين (26 نيسان 2021)، تصديق محكمة تحقيق الحمزة، أقوال المتهم بجريمة قتل المُعلمة (مريم) في مدينة السدير بمحافظة الديوانية.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة تحقيق الحمزة صدقت أقوال المتهم (ح.



م.



ش) الذي اعترف صراحة بقتل المجني عليها ورمي جثتها في شط السدير، جراء مقاومتها له إثر محاولته الاعتداء عليها".

وأضاف البيان، أن "المحكمة صدقت أقوال المتهم بالاعتراف وأجرت كشف الدلالة الذي جاء مطابقاً لاعترافه".

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