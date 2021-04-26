أسعار صرف الدولار في مكاتب الصيرفة ببغداد والمحافظات

2021/04/26 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن المركز العراقي الاقتصادي السياسي الاثنين (26 نيسان 2021)، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالمياً.

وقال المركز، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "سعر بيع الدولار 148,500، والشراء 147.500".

وأضاف، أن "100 يورو لكل 120,94 دولاراً، 100 باوند لكل 139,17 دولاراً، 100 دولار لكل 836,1 ليرة تركية".

وتابع المركز، أن "سعر أونصة الذهب عالمياً 1776,82 دولاراً، وسعر برميل نفط الخام برنت 65,40 دولاراً، وسعر برميل نفط الخام الامريكي 61,47 دولاراً".

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