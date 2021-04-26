وصول وجبة جديدة من لقاح فايزر إلى العراق

2021/04/26 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين (26 نيسان 2021)، وصول وجبات جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا من إنتاج شركة فايزر.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الشحنة الجديدة من لقاح فايزر المضاد لفايروس كورونا المستجد، وصلت ضمن جدول التسليم الأسبوعي المتعاقد عليه مع شركة فايزر".

وأكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية، أنه "تم توزيع الصناديق على أسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق، حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد إلى نقاط التلقيح المحددة في كافة محافظات العراق وحسب خطة التوزيع المعدة مسبقا".

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