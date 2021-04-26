القضاء: تصديق أقوال المتهم بقتل مُعلمة الديوانية

2021/04/26 | 11:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صدقت محكمة تحقيق الحمزة أقوال المتهم بجريمة قتل المُعلمة (مريم) في مدينة السدير.وافاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة تحقيق الحمزة صدقت أقوال المتهم (ح.



م.



ش) الذي اعترف صراحة بقتل المجني عليها ورمي جثتها في شط السدير جراء مقاومتها له اثر محاولته الاعتداء عليها”.واضاف المراسل أن “المحكمة صدقت أقوال المتهم بالاعتراف وأجرت كشف الدلالة الذي جاء مطابقاً لاعترافه”.

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