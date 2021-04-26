إيطاليا تبدأ برفع تدابير الإغلاق ودراغي يعرض خطته لإنعاش الاقتصاد

2021/04/26 | 11:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم أليس ريتشي مع بريجيت هاغمان في ميلانو تفتح الحانات والمطاعم ودور السينما وصالات العروض جزئيا الإثنين في إيطاليا فيما يعرض رئيس الوزراء ماريو دراغي في البرلمان خطته لإنعاش الاقتصاد التي تحظى بتمويل من الاتحاد الأوروبي.وتأمل إيطاليا بذلك عودة … Readmore

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