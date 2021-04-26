2021/04/26 | 11:46 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يترأس اجتماعاً للجنة تقصي الحقائق لمناقشة ملابسات حريق ابن الخطيب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/26 | 11:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يترأس اجتماعاً للجنة تقصي الحقائق لمناقشة ملابسات حريق ابن الخطيب) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يترأس اجتماعاً للجنة تقصي الحقائق لمناقشة ملابسات حريق ابن الخطيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).