القضاء يصدق أقوال المتهم بقتل المعلمة مريم

2021/04/26 | 11:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني صدقت محكمة تحقيق الحمزة، اليوم الإثنين، أقوال المتهم بجريمة قتل المُعلمة (مريم) في مدينة السدير.وقال إعلام القضاء الأعلى في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “محكمة تحقيق الحمزة صدقت أقوال […]

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