المجلس العسكري الحاكم في تشاد يرفض التفاوض مع المتمردين

2021/04/26 | 11:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي ابا كايا / أموري هوشار أعلن المجلس العسكري الحاكم في تشاد مساء الأحد رفضه التفاوض مع المتمرّدين الذين أطلقوا قبل أسبوعين هجوماً ضدّ العاصمة ويتّهمهم الجيش بقتل رئيس إدريس ديبي إتنو خلال المعارك بين الطرفين.وقال المتحدث باسم … Readmore

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